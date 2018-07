Joachim Llambi führte durch den Abend

Am Abend, im Warmen und Trockenen, öffneten die Gäste dann Herz und Geldbeutel. Ein Scheck in Höhe von 15.000 Euro ging an die Stiftung von Rosi Mittermaier und Christian Neureuther und ihre "Kinderrheuma-Stiftung". "Das Turnier heute erinnerte mich an unsere Hochzeit, den schönsten Tag meines Lebens", so Christian Neureuther. "Denn Regen bei der Hochzeit bedeutet Kindersegen. Der Regen heute bedeutet Geldregen für die Charity-Projekte. Wenn Falk ruft, dann sind wir immer gerne dabei. Wir freuen uns sehr über die großzügige Spende, die wir heute für unsere Stiftung bekommen haben. Das Geld fließt u.a in unser 'Urlaub auf dem Bauerhof-Programm', mit dem wir betroffenen Familien eine Auszeit ermöglichen. Wir konnten das Projekt nun von Bayern auf ganz Deutschland ausweiten." Wo verbringen er und seine Frau den Urlaub? "Zu Hause in Garmisch. Wir wohnen schließlich da, wo andere Urlaub machen. Wir passen auf unsere beiden Enkel auf, so dass unsere Kinder verreisen können."