Liebesgeständnis beim ersten Treffen

Beim Prozessbeginn am Freitag redet der vorbestrafte Hans K. freimütig über seine früheren Beziehungen. Und dass er sich in die Psychiaterin verliebt habe. Laut Anklage gestand er der Ärztin im Frühling 2017 seine Liebe. Er habe sich gleich beim ersten Treffen – das war 2014, als er wegen des Verdachts, er könne sich umbringen, in einer psychiatrischen Klinik behandelt wurde – in sie verliebt.