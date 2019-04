Ein 21-jähriger Azubi riss die 47-Jährige so brutal an den Haaren zu Boden und warf sich auf sie, dass sie Prellungen, eine Schulterzerrung und Hautabschürfungen erlitt. Der Mann wollte die Frau offensichtlich vergewaltigen, seine Hose war geöffnet. Nur, weil sie aus Leibeskräften schrie und so ein Paar aufmerksam wurde, kam es nicht zum Äußersten. Die Passanten zerrten den 21-Jährigen weg.