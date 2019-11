München - Wegen des Flugbegleiter-Streiks bei Lufthansa fallen am Flughafen in München am Freitag rund 500 Flüge aus. Das sagte eine Sprecherin der Lufthansa am Morgen. Schalter und Terminals waren nach Angaben einer Flughafen-Sprecherin in der Früh leer. Es gebe "keine langen Schlangen".