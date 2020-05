Seit Kindertagen in Sendling daheim und seit sechs Jahren im Amt, fühlt sich Markus Lutz direkt als Bürgermeister seines Viertels: "Ich bin sicherlich ein Aushängeschild von Sendling. Als Bürgermeister einer 40.000-Einwohner-Stadt hätte ich allerdings drei Mitarbeiter und einen Dienstwagen", sagt er lachend. Hat er in Sendling nicht. Aber dafür wichtige Ziele, nicht nur fürs Viertel. Zum Beispiel: Er will dafür kämpfen, dass die Bezirksausschüsse in Zukunft mehr Gewicht erhalten.