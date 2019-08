Cuisance verursachte Verkehrsunfall

Bereits vor einem Jahr sorgte Cuisance abseits des Fußballplatzes für Negativ-Schlagzeilen: Im August 2018 wurde der Franzose in Mönchengladbach ohne gültigen Führerschein am Steuer seines Audis erwischt. Gegen den darauffolgenden Strafbefehl legte er Einspruch ein. Am Tag vor der Verhandlung am Amtsgericht Mönchengladbach nahm sein Verteidiger den Einspruch jedoch zurück. Cuisance bekam eine Geldstrafe in Höhe von 30 Tagessätzen á 350 Euro (10.500 Euro).