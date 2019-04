Schlagerhits im Zweiten 50 Jahre "Hitparade": Unzählige Hits und ein handfester Skandal

Die Stars

Die großen Stars der Hitparade waren aber natürlich die Sängerinnen und Sänger. Erster Sieger war Roy Black (1943-1991) mit "Ich denk an dich", der auch in den folgenden vier Sendungen gewinnen konnte. Gegen ihn an traten unter anderem Karel Gott (79, "Weißt du wohin") und Rex Gildo (1936-1999, "Dondolo"). Die Hitparaden-Königin ist Sängerin Nicole (54, "Ein bißchen Frieden"). Sie konnte ganze 17 Siege erringen, während die anderen Rekorde Männern gehören. 67 Auftritte absolvierte Hitgarant Roland Kaiser (66, "Santa Maria"), der zum krönenden Abschluss der letzten Folge ein Hit-Medley mit Nicole sang. Wolfgang Petry (67, "Weiß der Geier") hingegen errang noch späten Hitparaden-Ruhm: Von 1996 bis 1998 konnte er dreimal hintereinander den "Hit des Jahres" landen. Später durften auch internationale Stars auftreten, darunter David Hasselhoff (66, "Looking for Freedom") und Bonnie Tyler (67, "Total Eclipse of the Heart").