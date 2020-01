"Schlagerchampions" in Berlin Daniela Katzenberger: Turtel-Auftritt im Schnäppchen-Kleid

Im Jahr 2019 rührte Schlager-Queen Helene Fischer (35) mit ihrem Überraschungsauftritt in der Sendung "Schlagerchampions - Das große Fest der Besten" Moderator Florian Silbereisen (38) zu Tränen. Damals war die Trennung der beiden erst wenige Wochen zuvor bekannt geworden. Auf eine erneute Reunion warteten die Zuschauer in diesem Jahr vergeblich. Fischer war 2020 nicht zu Gast, dafür sorgten Daniela Katzenberger (33) und Ehemann Lucas Cordalis (52) dafür, dass Liebe in der Luft lag.