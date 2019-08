RTL 2 zeigt Doku-Special zu Costa Cordalis

Zwei Monate später, am 2. September um 20.15 Uhr, strahlt RTL 2 die zweistündige Doku "Daniela und Lucas – Erinnerungen an Costa" aus, in der Daniela Katzenberger und ihr Mann Lucas Cordalis das erste Interview nach dem Tod des Schlagersängers geben.