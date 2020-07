Schlager-Show am Samstag "Wunderbar!": Florian Silbereisen mit Gondel und Akkordeon zur Arbeit

Entertainer Florian Silbereisen (38, "Das Traumschiff") probt bereits fleißig für die Open-Air-Live-Show "Schlager, Stars & Sterne - Die große Seeparty in Österreich" (20:15 Uhr, das Erste) am Samstag (25. Juli) in den Kitzbüheler Alpen in Österreich. Zu seinem Arbeitsplatz fährt er mit der Gondel, wie sein neuester Instagram-Post zeigt. "Auf dem Weg zur Arbeit - wunderbar!", so sein schriftlicher Kommentar zum geposteten Videoclip.