Sophia Thomalla macht sich über Sylvie Meis lustig

Der opulente Auftritt der 44-Jährigen bleibt auch prominenten Freundinnen nicht verborgen. So meldet sich Sophia Thomalla zu Wort und frotzelt in den Kommentaren: "Und die trägt man angezogen in der Wanne?" Denn auf dem Foto kann man auch erkennen, dass sich Sylvie in ihrem fließenden dunklen Kleid, dem prunkvollen Geschmeide und dem perfekten Augenmakeup... in der heimischen Badewanne räkelt.