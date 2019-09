"Ich appelliere mit Nachdruck an S-Bahn und Freistaat, die Situation schnell in den Griff zu bekommen und nicht nur den Status quo wiederherzustellen, sondern sich auch an die Umsetzung der getätigten Zusagen zu machen", sagte Landrat Christoph Göbel (CSU) laut am Donnerstag verbreiteter Mitteilung. "Statt der versprochenen Taktverdichtung werden jetzt sogar Züge gestrichen. Das wird den Verkehrskollaps noch weiter verstärken – und zwar auf Schiene und Straße." Die Nachricht sei ein "Schlag ins Gesicht", befand Göbel.