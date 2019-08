Daneben fand am 22. August eine größere Durchsuchungsaktion in zwei Asylbewerberwohnheimen in Mühldorf am Inn statt. Die Polizisten vollzogen Durchsuchungsbeschlüsse gegen vier beschuldigte Personen, daneben fanden sie Kleinmengen an Marihuana sowie weitere Gegenstände, die auf den Verkauf von Drogen schließen lassen.