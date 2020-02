Bei der Razzia am Dienstagnachmittag stellte die Polizei rund 60.000 Euro Bargeld, mehrere Handys und verschiedene Datenträger sowie zahlreiche Unterlagen sicher, die im Zusammenhang mit den organisierten kriminellen Tätigkeiten der Beschuldigten stehen sollen. Bereits vor der großangelegten Aktion wurden bei verschiedenen Einsätzen in Bayern mehrere hunderttausend Euro in Bar beschlagnahmt.