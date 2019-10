BEWERTUNG: Stimmt.

FAKTEN: Wer dauerhaft zu wenig und/oder schlecht schläft, dessen Wohlbefinden und Gesundheit sind gefährdet. Dabei geht es um direkte Auswirkungen und um langfristige Risiken. So leiden zunächst die kognitiven Fähigkeiten: Schon nach wenigen Tagen Schlafmangel sind die meisten Menschen unkonzentrierter, vergesslicher, und sie reagieren messbar langsamer. Wenn man über einen längeren Zeitraum schlecht schlafe, gehe das an die Gesundheit, erklärt Schlafforscher Ingo Fietze von der Berliner Charité in einem Interview mit "Zeit online". "Die Blutzuckerwerte erhöhen sich, das Diabetesrisiko steigt, und das Immunsystem beginnt zu schwächeln."

Darüber hinaus zeigen Studien aus verschiedenen Ländern, dass Menschen, die langfristig schlecht schlafen, ein erhöhtes Risiko für verschiedene Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben. Der Schlafbedarf ist zwar von Mensch zu Mensch verschieden. Doch die Empfehlung der "American Academy of Sleep Medicine" lautet: Mindestens sieben Stunden Schlaf pro Nacht sollten es bei einem Erwachsenen sein – um Gesundheitsrisiken zu vermeiden.

Blaues Licht hält wach

BEHAUPTUNG: Wer vor dem Schlafengehen lange aufs Smartphone schaut, schläft schlechter ein.

BEWERTUNG: Kann zutreffen.

FAKTEN: Schuld ist der meist hohe Anteil an blauem Licht, mit dem die Bildschirme von Smartphones und Computern arbeiten. Das kurzwellige Licht sorgt dafür, dass man wach bleibt: Es bremst die Ausschüttung von Melatonin. Das Hormon regelt den Schlaf-Wach-Rhythmus des Körpers. Bei fehlendem (Tages-)Licht wird es aus den körpereigenen Speichern ins Blut abgegeben, und man wird müde. Wer vor dem Schlafengehen aufs Handy schaut, kann außerdem durch die dabei entstehenden Gefühle wach gehalten werden. "Der größte Schlafkiller der jüngeren Geschichte ist allerdings die Entwicklung des elektrischen Lichts", so Ingo Fietze.

Abschaffung der Zeitumstellung: 80 Prozent der Frauen dafür

Die KKH Kaufmännische Krankenkasse hat eine Umfrage zur Zeitumstellung durchgeführt – das Ergebnis: Rund zwei Drittel der Frauen kann nach dem Dreh an der Uhr entweder abends schlechter einschlafen, schlechter durchschlafen oder haben Probleme beim Aufstehen.

Und bei den Männern? Nur 42 Prozent von ihnen merken einen Effekt. Jede vierte Frau gibt dagegen weiter an, aufgrund der Zeitumstellung tagsüber gereizt oder müde zu sein. Von den Männern hadert nur jeder sechste mit diesem Problem.

80 Prozent der Frauen hoffen auf einen positiven Effekt, wenn die Umstellung auf Sommer- und Winterzeit abgeschafft wird.

Auch Kindern macht die Umstellung zu schaffen, das zeigt die KKH-Umfrage weiter. 57 Prozent der Mütter sagen demnach, dass ihr Kind abends Probleme mit dem Einschlafen hat. Jede dritte Mutter sagt, dass ihr Kind durch die Umstellung tagsüber gereizt oder müde sei.

Zeitumstellung: Eine Stunde geschenkt

In der Nacht auf Sonntag (27. Oktober) werden die Uhren auf Winterzeit umgestellt. Das heißt: Um 3 Uhr nachts wird um eine Stunde auf 2 Uhr zurückgedreht. Wie die Münchner Chronobiologin Dr. Eva Winnebeck der AZ in einem Interview erklärte, entspricht die Winterzeit der "Normalzeit". "Die Zurückstellung können wir daher ganz gut verkraften." Die Sommerzeit dagegen sei "künstlich", daher werde das Drehen an der Uhr im Frühjahr schlimmer empfunden.

Dem stimmt auch Patric Stamm von der KKH zu. "Im Herbst ist die Zeitumstellung für die Innere Uhr etwas verträglicher als im Frühjahr." Es sei einfacher, später ins Bett zu gehen und später aufzustehen, als sich wie im Frühjahr vor der gewohnten Zeit hinzulegen und früher wach zu werden.

Lesen Sie hier: Lebensmittelkontrollen - Klöckner nimmt Länder in die Pflicht

Lesen Sie hier: Kinderärzte fordern Zuckersteuer im Kampf gegen Übergewicht