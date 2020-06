Kein Daueraufenthalt, aber Ausstellungen oder Workshops möglich

Messestadt-Künstler Ferdinand Lapper steht schon in den Startlöchern für ein Kulturcafé – so , wie in früheren Jahren. Grünes Licht auch für den Innenraum: "Schimmel-Messungen haben ergeben, dass zwar kein Daueraufenthalt, aber der Besuch von Ausstellungen oder Workshops möglich ist."