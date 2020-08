München - Die Worte des Vorsitzenden Richters Dietmar Wolff lassen an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Er erwarte, so der Verwaltungsrichter am Dienstag, dass die Stadt den jetzt zufälligerweise aufgedeckten rechtswidrigen Zustand beende, und die Radweg-Schilder am Gehweg zwischen Odeonsplatz und Von-der-Tann-Straße abdecke oder abmontiere.