München - Auch wenn scheinbar die ganze Welt nur SUVs in allen Größen kauft: Das Segment der kompakten Kombis hat dennoch nach wie vor eine Berechtigung. Die vielfach einsetzbaren Familien-, Freizeit- und Geschäftsautos haben nämlich gegenüber ihren hochbeinigeren Rivalen einen entscheidenden Vorteil: die Laderaum-Länge. So wie der Kia Ceed Sportswagon, den wir im Alltag intensiv getestet haben.



Eben mal schnell ein Fahrrad von A nach B transportieren, ohne es zerlegen oder auf einen mühsam außen angebrachten Träger ketten zu müssen? Bei den meisten SUV, auch im größeren Format, ein Ding der Unmöglichkeit. In praktischen Kombis wie dem Ceed Sportswagon aber gar kein Problem. Heckklappe auf, auch Wunsch auch per Sensor und Elektromotor, die geteilten Rücksitzlehnen per Hebel nach vorne geklappt – und rein mit dem Transportgut. Dass die Ladekante rückenfreundlich tief sitzt, macht die Sache noch komfortabler.



Und auch bei der schieren Größe des Gepäckabteils spielt der 4,60 Meter lange Sportswagon seine Stärken aus. Die 625 Liter Basisvolumen sind schon ein Wort – der Vorgänger hatte "nur" 528 Liter. Das Umklappen ergibt stolze 1.694 Liter. Da muss sogar der ausgewiesene Lademeister Golf Variant passen – er schafft 74 Liter weniger.