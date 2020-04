Dieses Video auf Instagram heizt bei den Fans von Lilly Becker die Spekulationen an: Sie zeigt ihren Followern einen Schwangerschaftstest, dazu läuft die Melodie des Liedes "Mundian To Bach Ke" von Panjabi MC, ihre Lippen bewegt sie synchron zu dem Text "you talk a lot of shit" (du erzählst viel Scheiße). Verkündet sie damit etwa, dass sie schwanger ist?