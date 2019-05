In dieser Zeit lernte sie auch ihren Manager Marty Melcher kennen, mit dem sie 1951 ihre dritte Ehe einging. Später verriet sie, dass diese Partnerschaft nur ein reines Zweckbündnis war. Vor allem Melcher profitierte, wie sich herausstellte, von der Ehe. Als er 1968 starb, hatte er ihr gesamtes Vermögen von mehr als 20 Millionen US-Dollar durch dubiose Geschäfte verjubelt.

Doch vor der Kamera wurde Day zu einer immer gefragteren Schauspielerin. An der Seite von Rock Hudson erlebte sie 1959 in der Komödie "Bettgeflüster" ihren endgültigen Durchbruch. Es folgten die gemeinsamen Filme "Ein Pyjama für zwei" (1961) und "Schick mir keine Blumen" (1964). Ihre Filme waren dafür bekannt, meist ein Happy End zu finden, doch privat blieb ihr dieses meist verwehrt. Nach dem Tod ihres dritten Ehemannes zog sich die verschuldete Day aus dem Filmgeschäft zurück. Sie war jedoch bis 1973 noch in der Sitcom "The Doris Day Show" im Fernsehen zu sehen.

Eine neue Lebensaufgabe

Mitte der 70er-Jahre heiratete Day erneut. Doch auch Ehe Nummer vier mit Barry Comden hielt lediglich fünf Jahre und wurde 1981 geschieden. Einen Familienersatz fand Day schließlich bei den Tieren. Sie gründete die gemeinnützige Doris Day Animal Foundation, die bis heute aktiv ist und sich vor allem für Hunde und Katzen einsetzt. Zu ihrem 90. Geburtstag trennte sich Day zum Wohle der Tiere gegen eine Spende sogar von Erinnerungsstücken an ihre erfolgreiche Hollywood-Karriere.

Dann wurde es beinahe gänzlich still um Day. Für Aufsehen sorgte im Jahr 2011 noch einmal ihr Album "My Heart" mit bis dato unveröffentlichten Tracks, das auf Anhieb in die Top Ten der britischen Album Charts einstieg. Damit wurde sie die zweitälteste Künstlerin in der englischen Hitliste.

Zurückgezogen - fernab vom Hollywood-Rummel - verbrachte Day ihren Lebensabend in der Küstenstadt Carmel-by-the-Sea nahe San Francisco. Erst am 3. April hatte die Schauspielikone noch ihren 97. Geburtstag gefeiert.