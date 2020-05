Allach - Am Mittwochnachmittag musste die Polizei in ein Allacher Einkaufszentrum ausrücken. Der Sicherheitsdienst des Einkaufszentrums hatte die Polizei verständigt, da sich einige Kunden und sogar Ladenangestellte nicht an die Maskenpflicht halten wollten. Der Aufforderung durch das Sicherheitspersonal, eine Gesichtsmaske aufzusetzen, kamen die Maskenverweigerer nicht nach, wie die Polizei München berichtet.