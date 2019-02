Magath: FC Bayern offenbart weiter Schwächen

"Der FC Bayern hätte aus meiner Sicht in dieser Situation nicht verlieren dürfen. Das hätte ich nicht erwartet, dass der FC Bayern dieses Spiel abgibt", sagte der 65-Jährige am Sonntagabend in der Sendung "Blickpunkt Sport" im BR: "Ich bin unsicher, hatte geglaubt, dass die Schwächephase bei Bayern vorüber wäre."