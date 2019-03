Es gab keine Genehmigung für die Fällung

Pinck ging in sein Arbeitszimmer und konnte sich überzeugen: Der 20-Meter-Baum war weg. Er nahm das Maßband in die Hand und ging zum Stumpf: "Der Umfang beträgt 1,30 Meter. Das heißt, der Baum hatte in über einem Meter Höhe mehr als 80 Zentimeter", sagt Pinck. Eine wichtige Zahl. Ab diesem Wert sind Bäume gemäß Baumschutzverordnung schützenswert und können nur mit Genehmigung gefällt werden. Doch Pinck wusste: "Es gab keine Genehmigung." Er spekuliert: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass das BRK vorsätzlich gehandelt hat. Das muss eine Kommunikationspanne mit der Baustelle gewesen sein." Auf AZ-Anfrage konnte das BRK diese Frage nicht klären.