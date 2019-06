Wie die AZ erfahren hat, wird Löwen-Boss Michael Scharold noch an diesem Dienstag die Sponsoring-Verträge mit Partner "die Bayerische" unterschreiben. Das Geld, insgesamt 800.000 Euro, soll unmittelbar fließen. Unter anderem soll dadurch die Verpflichtung von Regionalliga-Torjäger Sascha Marinkovic ermöglicht werden – der frühere Burghausener trainierte am Dienstagvormittag bereits mit den Sechzgern in Giesing.