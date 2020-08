Biergartenbetrieb geht während Umbau weiter

Was der Umbau kosten wird, steht noch nicht fest. Was die Fans freuen wird, der Betrieb des Biergartens geht während der Bauarbeiten weiter. Der Biergarten am Chinesischen Turm ist "ein Sinnbild der Münchner Biergartenkultur und ein weltbekannter Treffpunkt bayerischer Lebensart", so Füracker. "Wir wollen sicherstellen, dass sich die Besucherinnen und Besucher auch künftig an einer traditionellen sowie zugleich modernen und zeitgemäßen Gastronomie erfreuen können."