Am Freitag hatte sich Stuttgarts Trainer Walter beim 0:0 in Aue über die Schiri-Entscheidungen beklagt. Über den Unparteiischen sagte er: "Wir hätten zwei Elfmeter kriegen müssen. Ich dachte, meine Frau pfeift heute. Die pfeift auch immer für die mit den schönsten Trikots." Und auch der Videoschiedsrichter bekam sein Fett weg. "Was die im Videokeller machen, weiß auch keiner. Vielleicht war er gerade wieder Pausenbrot essen." Diesen Vergleich nahm Lena Wagner dann per Instagram auf.

Auf das Statement seiner Tochter angesprochen, sagte David Wagner bei "Sky" lächelnd: "Ich würde meiner Tochter nie widersprechen..."

Kinhöfer: "Hier hat Schalke Pech"

Auch Schalke-Stürmer Guido Burgstaller beklagte sich: "Wir hätten zwei Handelfmeter bekommen müssen. Der Schiedsrichter hat gesagt, er hat mit dem Videoschiedsrichter kommuniziert und da sei überhaupt nichts gewesen. Und wenn wir nochmal zu ihm laufen, bekommen wir Gelb."

Beim ehemaligen Fifa-Schiedsrichter Thorsten Kinhöfer blieb ein "ein ungutes Gefühl" zurück. "Hier hatte Schalke Pech", schrieb Kinhöfer in seiner Kolumne in der "Bild am Sonntag". Er fügte hinzu: "Es hätte auch durchaus Argumente für ein strafbares Handspiel gegeben. Was mich stört: Es herrscht ein Ungleichgewicht zwischen Angreifer- und Verteidiger-Handspiel - und das bringt wieder Diskussionen ohne Ende."