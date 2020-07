Ivan P. soll in einem Fall einer Einbrecherbande als Kurier geholfen haben. Seine mutmaßlichen Komplizen – einer ist bereits zu drei Jahren Haft verurteilt worden – hatten bei Wohnungseinbrüchen wertvollen Schmuck, Uhren, Handtaschen und Luxuskleidung erbeutet. Doch der Kurier flog am 18. Dezember 2018 bei einer Kontrolle auf der A8 bei Rosenheim auf und wanderte in U-Haft.