Freimann: "Urbanes Stadtquartier" entsteht

"Das 48 Hektar große ehemalige Kasernengelände in Freimann ist seit 2011 im Eigentum der Stadt und entlastet zusammen mit dem östlich angrenzenden Gewerbegebiet an der Heidemannstraße 164 mit rund 6.000 neuen Wohnungen den angespannten Wohnungsmarkt", heißt es in der entsprechenden Mitteilung der Stadt.