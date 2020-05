Matthias Killings schönste und schlimmste Momente im Fernsehen

In seiner Vita benennt er die Liveberichterstattung vor dem Champions-League-Finale in München als seinen schönsten Moment als Sportkommentator, das verlorene Elfmeterschießen der Bayern gegen Chelsea als den schlimmsten. Seine Highlights im Frühstücksfernsehen: die Tour "Mission 25" durch Deutschland, die Teilnahme an der FULDA-Challenge 2013 in Kanada sowie ein Interview mit Jennifer Aniston.