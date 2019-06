Deutsches Museum wird rund 600 Millionen kosten

Am Ende verständigte man sich so: Mehr Geld als die ursprünglich bewilligten 445 Millionen Euro gibt es vorerst nicht. Auch wenn längst klar ist, dass das marode Gebäude auf der Museumsinsel kaum unter 600 Millionen Euro fertig werden kann. Zweierlei soll Museums-Chef Wolfgang Heckl nun bewerkstelligen: Er soll mit den verfügbaren 445 Millionen den ersten Bauabschnitt, der schon seit vier Jahren saniert wird, so schnell wie möglich fertigstellen. Und, zweitens, bis Herbst 2020 für den zweiten Bauabschnitt neue Pläne, Nutzungsvarianten und Abschnittslösungen entwickeln – mit einer "belastbaren Kostenrechnung", wie es in einer Mitteilung des Deutschen Museums heißt.