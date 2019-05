Sarah Kohr, Wer wird Millionär?, ... TV-Tipps am Montag

20:15 Uhr, VOX, Guidos Masterclass, Castingshow

In Folge 2 lautet die Herausforderung: Sex sells! Diese Woche müssen die acht Meisterschüler erotische Outfits kreieren - und zwar für Models mit Übergröße! So mancher Nachwuchsdesigner kommt da an seine Grenzen! Welcher Plus-Size-Look kann vor der Jury bestehen und welcher wird zum Textilfiasko? Dieses Mal an der Seite von Stardesigner Guido Maria Kretschmer: die Chefredakteurin der Gala Anne Meyer-Minnemann und Modeikone Wolfgang Joop!