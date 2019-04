600 Millionen Euro sind damit für das Sanierungsprojekt inzwischen veranschlagt. Bei den Kostensteigerungen gibt das Deutsche Museum, so heißt es im Bericht, auch dem damals noch solventen Architekturbüro SSP eine Mitschuld. Dieses hätte Aufträge zu spät vergeben – außerdem sei der Kostenrahmen nicht eingehalten worden.

Deutsches Museum: Vieles wurde bei der Sanierung teurer

Einige Beispiele: Im Bereich Metallbau wurde ein Angebot akzeptiert, dass doppelt so teuer war wie im Budget vorgesehen. Eine Alternative dazu konnte man aber nicht suchen: Denn es gab keinen Zeitpuffer mehr. Oder das: Ursprünglich war für WC-Trennwände ein Budget von 4.800 Euro veranschlagt worden. Hier wollte der Anbieter des wirtschaftlichsten Angebots das Zehnfache.

Auch Holztüren und Holzfenster kamen dem Museum letztendlich 300 Prozent teurer als veranschlagt. Laut Bericht hat es wegen diesen Planungsschwierigkeiten Streit um Geld zwischen SSP und Deutschem Museum gegeben. Diese sollen, wie berichtet, Grund für die Insolvenz des Architekturbüros sein.

Im Landtag jedenfalls kommt das nicht gut an – auch wenn Wissenschaftsminister Bernd Sibler eine Prüfung angekündigt hat. In den Fokus gerät nun auch ein anderer: der Generaldirektor des Deutschen Museums, Wolfgang Heckl. Aus dem Landtag heißt es bereits, die Vorgänge könnten ihn in die Bredouille bringen. Schließlich wird auch Minister Sibler nicht müde zu betonen, dass das Deutsche Museum "als rechtlich selbstständige Einrichtung Bauherr der Generalsanierung" ist.

