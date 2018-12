Sanierungsbedarf? U-Bahnhöfe in München über 30 Jahre alt

Denn, so ihre Kritik: Den im Stadtbezirk Maxvorstadt und auf seinen Bezirksgrenzen zu den Nachbarbezirken Altstadt-Lehel (BA 1) und Neuhausen-Nymphenburg (BA 9) liegenden U-Bahnhöfen sei "ihr jeweiliges Alter von über 30 bis knapp unter 50 Jahren" mittlerweile an vielen Stellen deutlich anzumerken. "Auch wenn die MVG dahingehend investiert, die technische Ausstattung zeitgemäß und betriebsbereit zu halten, so hat insbesondere das optische Erscheinungsbild in den letzten Jahren überaus gelitten."