Wie der FC Bayern am Dienstagvormittag bekannt gegeben hat, wechselt Ivan Perisic per Leihe zum deutschen Rekordmeister. Der kroatische Vize-Weltmeister spielt vorerst für ein Jahr in München, danach haben die Bayern die Möglichkeit, den 30-Jährigen fest zu verpflichten. Finanzielle Details zu Perisic machte der Verein nicht öffentlich. Dem Vernehmen nach kostet der Kroate rund fünf Millionen Euro an Leihgebühr, bei einer fixen Verpflichtung würden 20 Millionen Euro dazu kommen.