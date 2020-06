Ergolding- Die Schildkrötenbrüder Samy und Morla leben seit sechs Jahren in Ergolding: Im Winter im Terrarium in der Wohnung, sonst draußen in ihrer Sommerresidenz, mit Heu im Schlafzimmer, Wasserstelle und Salatbuffet im Vorgarten. Ein Idyll – bis sich Unbekannte in den Garten schleichen, Morla neben dem Gehege liegenlassen und Samy mitnehmen.