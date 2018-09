Wer ins Käferzelt kommt, der will gesehen werden. Fotografen blitzen am Balkon mit Blick auf die Bavaria, aber auch an den üppig gedeckten Tischen samt Brotzeit, Maß oder Champagner. Ralph Siegel feierte mit Ehefrau Laura, seinem Halbbruder Jörg Woltmann, aber auch mit Vanessa Schmitt und Dagmar Wöhrl in seinen 73. Geburtstag.