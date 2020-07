Wiesn-Plakate für den Tierpark

Was sich zuerst seltsam anhört, könnte durchaus funktionieren. In einem Antrag an die Stadt fordert die CSU, die Einnahmen aus den etwaigen Verkäufen des schon produzierten Materials zur Unterstützung des Tierparks Hellabrunn zu verwenden oder aber es dem Tierpark zur Eigenvermarktung zu überlassen.