Was die Männer verbindet? Gottschalk dazu: "Bei meinem ersten Casting für die TV-Show ‚Talentschuppen’ bin ich Anfang der 70er mit einer Luis-Trenker-Imitation nur knapp gescheitert, der knorrige Bergfex hat mich, als Held meiner Jugend, auch später fasziniert. Und Mode, die aus dem Rahmen fällt, hat mich auch immer fasziniert. Deswegen freut es mich, jetzt mit festem Schuhwerk in die Spuren meines Jugend-Idols zu treten. Hier bin ich nicht als Gesichtsvermieter unterwegs, sondern sehe mich in der Nachfolge eines Mannes, für den es nur ein Ziel gab: den Gipfel!"