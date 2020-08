München - Der EHC Red Bull München muss mehrere Monate auf Torhüter Danny aus den Birken verzichten. Wie der dreimalige deutsche Meister am Mittwoch mitteilte, zog sich der 35-Jährige im Training eine Beinverletzung zu. Aus den Birken muss operiert werden und fällt dann lange aus. Damit wird der Goalie auch den am 13. November geplanten Saisonstart in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verpassen.