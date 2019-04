Dennis Dressel bleibt beim TSV 1860

…die Vertragsverlängerung von Dennis Dressel: "Das ist in trockenen Tüchern. Wir werden keine Details nach außen geben. Wenn wir komplett Planungssicherheit haben in allen Details, gehen wir damit nach außen. Was ich jetzt sagen kann: Es braucht sich keiner Sorgen machen, dass Denis Dressel zu einem anderen Verein geht - das Ding ist geregelt. Aber Details, wie der Kader und die Kaderplanung in der kommenden Saison aussehen werden, wollen wir ganz bewusst nicht nach außen geben. Da ist es meine Aufgabe, die Mannschaft und die Spieler zu schützen, weil wir viele Themen am Tisch haben. Je weniger andere Themen wir tagtäglich am Tisch haben, ist es umso leichter für die Mannschaft, sich auf das Sportliche zu konzentrieren."

…Parallelen zum Abstiegskampf 2017,als sich Sechzig schon gerettet wähnte: "Ich habe es in meiner Laufbahn gelernt und auch in der Zusammenarbeit mit vielen Spielern: Du tust gut daran, wenn du dich auf die tägliche Arbeit konzentrierst. Wenn du zu weit zurückschaust, oder zu weit nach vorne, verlierst du den Fokus."

…die Lizenz: "Thema Lizenz ist Geschäftsbereich Michael Scharold. Das müssen sie ihn fragen. Ich bin in diese Dinge natürlich involviert und habe noch nichts Konkretes gehört. Ich kommentiere das nicht im Detail, so wie er nichts im Sport im Detail kommentiert. Das ist so vereinbart und daran halte ich mich. Ich habe auch noch nichts gehört oder mitbekommen, dass konkret etwas bei uns aufgetaucht wäre."

