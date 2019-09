Gorenzel: "Wenn es nicht läuft, ist nicht alles schlecht"

Nach acht Spieltagen stehen die Löwen mit elf Punkten auf dem elften Tabellenplatz. Zuletzt gab es zwei Siege in Folge (1:0 in Chemnitz, 3:1 gegen Jena). "Mit den ersten sechs Spieltagen sind wir nicht zu hundert Prozent zufrieden, wobei man entsprechend einordnen muss: Wenn man gewinnt, ist nicht alles super – und wenn es nicht läuft, ist nicht alles schlecht", so Gorenzel weiter.