Bayern-Basketballer: Der Hunger ist groß

"Das ist aber nicht unser Anspruch", sagte Jungnationalspieler Robin Amaize, 25, und verriet, wovon die Bayern insgeheim träumen: "Wir wollen auch ein bisschen Geschichte schreiben. Eine Saison ohne Niederlage ist schon ein Ziel." Der "Hunger der Mannschaft" sei schließlich "so groß, jedes Spiel zu gewinnen. Wir wollen dieses Zeichen setzen." Das wäre eine makellose Saison in der Tat. Geschafft hat das bislang noch kein Team. Den bisherigen Rekord stellte Ulm mit 26 Siegen in Folge in der Saison 2016/17 auf. Die Serie stoppten übrigens damals ausgerechnet die Bayern mit einem 83:68-Auswärtserfolg in Ulm.