Die Sängerin selbst gibt sich teilweise die Schuld am Zusammenbruch ihres Sohns. Um ihn auf eine gute weiterführende Schule schicken zu können, habe die 38-Jährige ihrem Kind viel Druck gemacht. "Ich geriet in Panik und wusste nicht, wie sehr ich mir Sorgen machte und meinen Jungen immer mehr antrieb. Bis zu einem Punkt, an dem er sich absolut entmutigt und ehrlich gesagt NICHT gut genug fühlte", so Mölling.