München - In einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz haben Ministerpräsident Markus Söder, Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (beide CSU), Münchens OB Dieter Reiter (SPD) und DB-Boss Richard Lutz am Dienstag über die zweite S-Bahn-Stammstrecke sowie die neue U-Bahnlinie U9 in München informiert.