In Zorneding hält der SEV-Bus an der Zehetmayrstraße/Bahnhofstraße, in Eglharting an der MVV-Haltestelle 422, genauso wie in Kirchseeon (Bahnhofsvorplatz). In Grafing fährt der SEV am Busbahnhof Grafing Stadt ab, in Ebersberg am Bahnhofsvorplatz.