Was war passiert? Nach Angaben der Bundespolizei meldeten Mitarbeiter der Deutsche Bahn Sicherheit am Dienstag gegen 14.30 Uhr eine Frau am S-Bahnhaltepunkt Donnersbergerbrücke, die zuvor ohne gültigen Fahrschein und ohne einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, in der S-Bahn unterwegs gewesen war.