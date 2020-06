19. Minute: Gute Umschaltmöglichkeit für Sechzig! Mölders erhält den Ball und findet Linksaußen Greilinger, der ganz viel Platz hat. Der 19-Jährige zieht in den Strafraum, seine Hereingabe aber zu schwach.

17. Minute: Greilinger will heute was zeigen! Der Youngster läuft die Hachinger immer wieder an und zwinkt sie zu Fehlern.

14. Minute: Auch wenn Erdmann im Abseits stand, die erste Torannäherung der Löwen. Nach einem Steinhart-Freistoß kommt der Innenverteidiger frei zum Kopfball. Der Aufsetzer geht knapp am Kasten der Hachinger vorbei.

13. Minute: Insgesamt ist die Partie in der Anfangsphase noch sehr fehleranfällig, auch die Derby-Intensität fehlt noch. Könnte an den warmen Temperaturen in München liegen.