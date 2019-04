Rust - Am Freitagabend herrschte Promi-Alarm im Europa-Park Rust. Allerdings kamen die bekannten Gesichter aus Musik, Fernsehen und Showbiz nicht um Achterbahn und Karussell zu fahren. Vielmehr stand die Verleihung des Radio Regenbogen Award an, einem der bedeutendsten Medien- und Musikpreise Deutschlands. Seit dem Aus des Musikpreises "Echo" hat die Verleihung noch mehr an Bedeutung gewonnen.