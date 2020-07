Neustart "mit einem coronabedingten Sicherheitskonzept"

Mit frischem Konzept startet der neue Betreiber das fast 80 Meter hohe "Umadum" am 10. Juli. Die 422 Plätze in den 27 Gondeln wird man allerdings vorerst nicht voll belegen können, denn "der Neustart des Riesenrads erfolgt selbstverständlich mit einem coronabedingten Sicherheitskonzept". Der Wartebereich wurde umstrukturiert, was kürzere Wege und eine bessere Übersicht bedeutet. Wer mit dem "Umadum" abheben möchte, muss sich vor dem Einstieg in die Gondel die Hände desinfizieren und einen Mund-Nasen-Schutz tragen.