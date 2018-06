Wer bleibt und wer geht beim FC Bayern?

Wie jedes Jahr wird er in diesen Tagen auch "mit allen Spielern Exit-Gespräche führen, bevor sie nach Hause fliegen", sagte Pesic auf AZ-Nachfrage: "Dann werden wir einen Plan machen, was wir wollen und sehen, was möglich ist und was nicht." Ziel ist es, das Meisterteam möglichst zusammenzuhalten. "Natürlich soll Devin Booker bleiben. Die Frage ist, wie er seine Zukunft sieht", nannte Pesic ein Beispiel. Jared Cunningham kündigte auf der Bühne vor den Fans an, seine Zukunft in den nächsten Tagen klären zu wollen.